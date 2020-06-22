2020-06-22T14:37:23+03:00
Общество

Преображение Липецка: Каменный лог для барбекю, Соборная площадь без машин

Архитекторы предложили изменить общественные пространства города
Юлия КЛЮЕВА
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Архитекторы предложили преобразить Соборную площадь в Липецке, а также Молодежный парк и Каменный логАрхитекторы предложили преобразить Соборную площадь в Липецке, а также Молодежный парк и Каменный логФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке архитекторы черноземья представили концепции развития общественных пространств. Специалисты обсудили, как можно преобразовать Молодежный парк, Каменный лог и Соборную площадь.

Так, парк "Молодежный" предложили переименовать в "Новый парк" - для простоты восприятия. А на территории установить новое освещение, разработать сеть велодорожек, регулярных и транзитных маршрутов, чтобы связать 24 микрорайон и ТЦ "Ривьера", а также создать спортивную инфраструктуру, места для досуга.

Концепция Соборной площади - переделать места для парковок, освободить участок от машин, заменить освещение и добавить малые архитектурные формы. Также специалисты предложили разработать программу мероприятий на разные времена года.

Каменный лог предложили разделить на зоны: спортивную, барбекю, тихого и семейного отдыха, выгула собак. Там же сделать экотропы и веломаршруты. По информации пресс-службы мэрии, новая структура разделит потоки разных пользователей, а также обеспечить необходимую инфраструктуру и событийное наполнение парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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