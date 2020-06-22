Преображение Липецка: Каменный лог для барбекю, Соборная площадь без машин

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:37:23+03:00

Архитекторы предложили преобразить Соборную площадь в Липецке, а также Молодежный парк и Каменный лог Фото: Юлия КЛЮЕВА

Изменить размер текста: A A

В Липецке архитекторы черноземья представили концепции развития общественных пространств. Специалисты обсудили, как можно преобразовать Молодежный парк, Каменный лог и Соборную площадь.

Так, парк "Молодежный" предложили переименовать в "Новый парк" - для простоты восприятия. А на территории установить новое освещение, разработать сеть велодорожек, регулярных и транзитных маршрутов, чтобы связать 24 микрорайон и ТЦ "Ривьера", а также создать спортивную инфраструктуру, места для досуга.

Концепция Соборной площади - переделать места для парковок, освободить участок от машин, заменить освещение и добавить малые архитектурные формы. Также специалисты предложили разработать программу мероприятий на разные времена года.

Каменный лог предложили разделить на зоны: спортивную, барбекю, тихого и семейного отдыха, выгула собак. Там же сделать экотропы и веломаршруты. По информации пресс-службы мэрии, новая структура разделит потоки разных пользователей, а также обеспечить необходимую инфраструктуру и событийное наполнение парка.

ИСТОЧНИК KP.RU