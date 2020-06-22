В ДТП с двумя грузовиками под Липецком водителя зажало в кабине

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:16:18+03:00

В ДТП с двумя грузовиками водителя зажало в кабине Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

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Серьезная авария произошла в этот понедельник, 22 июня, на трассе Липецк – Хлевное недалеко от города. Там в районе села Стебаево столкнулись два грузовых автомобиля. Сейчас на месте происшествия работает отделение 38 пожарно-спасательной части, сотрудники ДПС, медики скорой помощи и спасатели областного управления ГПСС.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в аварии есть пострадавший – водитель одного из грузовиков. Мужчину зажало в деформированной от удара кабине. Чтобы вытащить пострадавшего спасателям пришлось резать кабину и отгибать двери, используя гидравлические инструменты.

Оба самосвала столкнулись на перекрестке. Как именно произошла авария и кто виноват, теперь предстоит разобраться автоинспекторам.

ИСТОЧНИК KP.RU