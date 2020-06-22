2020-06-22T17:51:36+03:00
Происшествия

Под Липецком женщина прикинулась мертвой, чтобы остановить сына с ножом

Липчанин поругался с матерью и изрезал ее
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В отношении 32-летнего жителя Липецкой области возбуждено уголовное дело. Мужчину из Усманского района подозревают в совершении преступления по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ "Покушение на убийство". Трагедия едва не случилась в селе Сторожевские Хутора.

По предварительной версии, липчанин поругался со своей 52-летней матерью. Конфликт на почве личной неприязни вылился в поножовщину. Мужчина изрезал мать ножом, нанеся не менее 5 ударов в разные части тела. Ссора могла закончиться плачевно, если бы несчастная женщина не притворилась мертвой. Подозреваемый решил, что дело сделано, и скрылся. Потерпевшая же сама вызвала скорую и полицейских.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, липчанина задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во вторник в Липецке масштабное отключение воды
Коронавирус в Липецке, новости на 22 июня 2020 года: для иногородних отменят въездной контроль
В Липецке парень хотел переплыть реку Воронеж, но не рассчитал силы и начал тонуть
В Липецке из аварийного жилья переселят 310 человек
Под Липецком женщина прикинулась мертвой, чтобы остановить сына с ножом
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 22 июня 2020: Липецк лидирует по числу заболевших
За гибель 4-летнего ребенка в яме под Липецком наказали чиновников
В ДТП с двумя грузовиками под Липецком водителя зажало в кабине
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 22 июня 2020 года: вылечились 258 человек
Преображение Липецка: Каменный лог для барбекю, Соборная площадь без машин
Сбербанк предоставит скидку до 3,5 процентных пункта на ставку по ипотеке на новостройки
В страшной аварии с шестью погибшими под Липецком скончался ямальский священник
Число зараженных коронавирусом в Липецке на 22 июня 2020 года: 50 новых случаев COVID-19 за сутки
За три дня в Липецкой области сбили трех подростков, один – погиб
В Липецке сняли на видео, как байкер крушил автомобиль на светофоре
ДТП с 6 погибшими под Липецком: один из водителей вылетел на встречку