Под Липецком женщина прикинулась мертвой, чтобы остановить сына с ножом

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:51:36+03:00

Липчанин поругался с матерью и изрезал ее

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В отношении 32-летнего жителя Липецкой области возбуждено уголовное дело. Мужчину из Усманского района подозревают в совершении преступления по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ "Покушение на убийство". Трагедия едва не случилась в селе Сторожевские Хутора.

По предварительной версии, липчанин поругался со своей 52-летней матерью. Конфликт на почве личной неприязни вылился в поножовщину. Мужчина изрезал мать ножом, нанеся не менее 5 ударов в разные части тела. Ссора могла закончиться плачевно, если бы несчастная женщина не притворилась мертвой. Подозреваемый решил, что дело сделано, и скрылся. Потерпевшая же сама вызвала скорую и полицейских.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, липчанина задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU