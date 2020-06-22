В Липецке из аварийного жилья переселят 310 человек

22 Июнь 2020 2020-06-22T18:08:39+03:00

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Липчан переселят из аварийного жилья. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в новые квартиры переедут 310 жителей. Городское управление капремонта заключило контракты с одной из организаций Липецка на приобретение 122 квартир в 7 новостройках микрорайона "Звездный". Жилье получат липчане, чьи дома признали аварийными в 2012 году. Это жители ЛТЗ, НЛМК, Сокола и Сырского Рудника. Расселение произойдет в несколько этапов.

Напомним, что в прошлом году в новые квартиры переехали 159 человек. Всего в рамках программы с 2019 по 2025 год планируется расселить 122 аварийный дома. В настоящее время в них проживают более 4 тыс. липчан. На переселение из бюджетов выделено более 2,6 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU