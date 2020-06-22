В Липецке парень хотел переплыть реку Воронеж, но не рассчитал силы и начал тонуть

22 Июнь 2020 2020-06-22T18:41:25+03:00

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Липецким спасателям вновь пришлось вытаскивать людей из воды. В минувшее воскресенье, 21 июня, около Набережной парень переплывал реку Воронеж. 23-летний липчанин не рассчитал силы и начать звать на помощь. К счастью, рядом оказались спасатели. Они затащили обессиленного парня в катер и доставили на берег.

В том же районе чуть позже начал тонуть мужчина. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, спасатели успели вовремя. Они вытащили беднягу из воды. С липчанами провели профилактическую беседу о правилах поведения на воде.

Жителей Липецка и области просят быть осторожными во время купания. Не заплывать за буйки, не купаться в неположенном месте или в состоянии алкогольного опьянения. Все это может привести к необратимым последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU