Коронавирус в Липецке, новости на 22 июня 2020 года: для иногородних отменят въездной контроль

22 Июнь 2020 2020-06-22T19:13:00+03:00

На этой неделе в Липецкой области стартует 2 этап снятия ограничений по коронавирусу

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В этот понедельник, 22 июня, в Липецке состоялось заседание оперативного штаба по коронавирусу. Напомним, что за сутки в регионе выявили 50 новых заболевших. Кстати, количество вылечившихся в 5 раз превысило заразившихся. Доля тяжелых больных остается неизменной - 27%. В госпиталях свободно 700 коек.

Главный санитарный врач региона Владимир Бондарев считает, что говорить о стабилизации ситуации пока рано. Очаги инфицирования, как и прежде, вспыхивают на предприятиях, в организациях и медучреждениях. А липчане не соблюдают масочный режим. Даже водители автобусов начали игнорировать правила безопасности. За неделю только на перевозчиков составили 30 протоколов.

При этом глава региона Игорь Артамонов предложил отменить въездной контроль для приезжающих в регион. Для прибывающих из-за границы все останется по-прежнему. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, 2 этап снятия ограничений стартует 25 июня. Начнут открываться поликлиники, ТРЦ площадью до 800 кв.м., уличная торговля. Заработают дополнительные группы в детских садах.

ИСТОЧНИК KP.RU