2020-06-22T19:13:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 22 июня 2020 года: для иногородних отменят въездной контроль

На этой неделе в Липецкой области стартует 2 этап снятия ограничений по коронавирусу
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В этот понедельник, 22 июня, в Липецке состоялось заседание оперативного штаба по коронавирусу. Напомним, что за сутки в регионе выявили 50 новых заболевших. Кстати, количество вылечившихся в 5 раз превысило заразившихся. Доля тяжелых больных остается неизменной - 27%. В госпиталях свободно 700 коек.

Главный санитарный врач региона Владимир Бондарев считает, что говорить о стабилизации ситуации пока рано. Очаги инфицирования, как и прежде, вспыхивают на предприятиях, в организациях и медучреждениях. А липчане не соблюдают масочный режим. Даже водители автобусов начали игнорировать правила безопасности. За неделю только на перевозчиков составили 30 протоколов.

При этом глава региона Игорь Артамонов предложил отменить въездной контроль для приезжающих в регион. Для прибывающих из-за границы все останется по-прежнему. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, 2 этап снятия ограничений стартует 25 июня. Начнут открываться поликлиники, ТРЦ площадью до 800 кв.м., уличная торговля. Заработают дополнительные группы в детских садах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во вторник в Липецке масштабное отключение воды
Коронавирус в Липецке, новости на 22 июня 2020 года: для иногородних отменят въездной контроль
В Липецке парень хотел переплыть реку Воронеж, но не рассчитал силы и начал тонуть
В Липецке из аварийного жилья переселят 310 человек
Под Липецком женщина прикинулась мертвой, чтобы остановить сына с ножом
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 22 июня 2020: Липецк лидирует по числу заболевших
За гибель 4-летнего ребенка в яме под Липецком наказали чиновников
В ДТП с двумя грузовиками под Липецком водителя зажало в кабине
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 22 июня 2020 года: вылечились 258 человек
Преображение Липецка: Каменный лог для барбекю, Соборная площадь без машин
Сбербанк предоставит скидку до 3,5 процентных пункта на ставку по ипотеке на новостройки
В страшной аварии с шестью погибшими под Липецком скончался ямальский священник
Число зараженных коронавирусом в Липецке на 22 июня 2020 года: 50 новых случаев COVID-19 за сутки
За три дня в Липецкой области сбили трех подростков, один – погиб
В Липецке сняли на видео, как байкер крушил автомобиль на светофоре
ДТП с 6 погибшими под Липецком: один из водителей вылетел на встречку