Во вторник в Липецке масштабное отключение воды

22 Июнь 2020 2020-06-22T19:36:50+03:00

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Во вторник, 23 июня, в некоторых домах Липецка отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся жители частного сектора по улицам Кирова, Степанищева 11, 13, 15, 17, 19; Скороходова; 40 лет Советской Армии, Фрунзе, 23; СТ «Ударник», улицы Ударников, Поселковая, Паровозная; Баумана, Сокольская, Рассветная, переулок Лунный, улица Родниковая, Молодежная, Огородная, Третьякова, Цемзаводская, Скороходова, Баумана, 299, 317а, 307-331, 323, 327, 329/1, 331/1 ,329. А также в садоводческих товариществах Металлург-2, Речное, Авторемонтник. С 9 утра до 4 часов вечера свет отключат у жителей улицы Суворова и переулка Трамвайный.

С 9 утра до 8 часов вевечра краны пересохнут в селе Сселки. Без воды останутся жители по следующим адресам: улица Сокольская, 6а; школа №35; Ленина, 248, 239а; детский сад №37; Краеведческая, 2а. В частном секторе - улица Ленина; Апраксина; 300 лет Флота; Краеведческая; Комарова; Кольцова; Заповедная; Мартынова; Барковского; Синявиных; Высоцкого; переулок Благодатный; Лазурный; Новогодний; Поэтический; Мазурука; Сибирская; Знаменская; Советская; Космонавтов; Гагарина; Кирова; Набережная; Лесная; ул. Пушкина; Сокольская; Жемчужная; Покровская; Листопадная; Хрустальная; Провинциальная; пер. Новогодний; пер. Поэтический.

Воду подвезут к школе №35.

С 8 утра до 9 часов вечера воды отключат по улице 50 лет НЛМК, 2а, 2в-2е, 4а, 8, 1, 1а, 3, 3а, 5а, 5, 5а/1, 13, 7, 10, 11, 11а, 13в, 9, 15, детский сад №29, 19, 17, 17а, 21а, 21, 23, 6б, 12, 12а, 20, 20а, 24, 22, 22а, 24; Фрунзе, 91а, 91; Лутова, 2, 4, 6, 8, 10 -12 18, 16, 14, 31а, 31б, 31б/1, 31в, 33, 35, 39; Неделина, 1, 2а.

Воду подвезут к детскому саду №29 и колледжу - Фрунзе, 91.

С 9 утра до 8 часов вечера краны пересохнут у жителей улиц Басинского; Знаменского; Барабанщикова; Ануфриева. Воды можно будет набрать у дома №3 по улице Басинского.

С 10 утра до 8 часов вевечра без воды останутся липчане, проживающие по адресам: улица Качалова, 1-10, переулок Попова, 1; 3; 5; Мусоргского, 1-10; Нестерова, 1; 3; 5-10; 12; 15, 17, Гагарина, 80; 80а; 82; 84; 86; 88; 90; 92; 94; 96; 98; 100; 100а. Воду подвезут к дому №5 по улице Качалова.

Дополнительно об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU