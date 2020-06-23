2020-06-23T08:52:25+03:00
Общество

Липчане пробегут 75 км в честь юбилея Великой Победы

Бегуны стартуют в Липецке, а финишируют в Ельце
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке пройдет забег в честь 75-летия Великой ПобедыВ Липецке пройдет забег в честь 75-летия Великой ПобедыФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Липчане посвятят забег юбилею Великой Победы. Бегуны-любители преодолеют дистанцию в 75 км. Они стартуют в Липецке и финишируют в Ельце. Как сообщили в пресс-службе мэрии, инициаторами забеги выступили липецкий жонглер Георгий Оганисян и председатель комитета по физкультуре и спорту администрации Ельца Владимир Хабибулин.

Такую акцию уже проводили 9 мая. Но так как официальные мероприятия в честьь годовщины Великой Победы состоятся 24 июня, липчане решили повторить забег. В среду любители бега стартуют в 10.00 от парка Победы в областном центре. Кстати, среди участников профессиональных спортсменов нет. Каждый из них пробежит 10-12 км со знаменем Победы в руках, а затем передаст эстафету другому. В селе Екатериновка знамя передадут уже елецким бегунам. Они и финишируют у мемориального комплекса на площади Победы в Ельце. Продолжительность забега - около 8 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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