Липчане пробегут 75 км в честь юбилея Великой Победы

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:52:25+03:00

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Липчане посвятят забег юбилею Великой Победы. Бегуны-любители преодолеют дистанцию в 75 км. Они стартуют в Липецке и финишируют в Ельце. Как сообщили в пресс-службе мэрии, инициаторами забеги выступили липецкий жонглер Георгий Оганисян и председатель комитета по физкультуре и спорту администрации Ельца Владимир Хабибулин.

Такую акцию уже проводили 9 мая. Но так как официальные мероприятия в честьь годовщины Великой Победы состоятся 24 июня, липчане решили повторить забег. В среду любители бега стартуют в 10.00 от парка Победы в областном центре. Кстати, среди участников профессиональных спортсменов нет. Каждый из них пробежит 10-12 км со знаменем Победы в руках, а затем передаст эстафету другому. В селе Екатериновка знамя передадут уже елецким бегунам. Они и финишируют у мемориального комплекса на площади Победы в Ельце. Продолжительность забега - около 8 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU