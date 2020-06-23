2020-06-23T09:10:03+03:00
Происшествия

В ДТП с грузовиками под Липецком погиб 32-летний мужчина

Также под колеса машин попали две девочки [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В ДТП в Липцекой области пострадали людиВ ДТП в Липцекой области пострадали людиФото: Юлия КЛЮЕВА
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За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2 651 нарушение правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 8 водителей привлекли к ответственности за "пьяную езду". 47 человек не пристегнулись во время движения. 2 330 раз водители превысили скорость. Произошло 30 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 22 июня, на улице Бунина в Липецке 22-летний водитель "Киа" наехал на 11-летнюю девочку. ДТП случилось во дворе одного из домов. Ребенка с травмой госпитализировали.

На трассе Хлевеное-Липецк столкнулись грузовики "Фав" и "Шакман". 32-летний водитель второй машины погиб на месте.

Под Липецком столкнулись 2 грузовика: один из водителей погиб.vk.com/myregion48

В тот же день в Данковском районе на трассе Лев-Толстой-Данков в аварию попали "Фольксваген" и "Лада". 46-летний водитель отечественной машины погиб. 37-летнию автоледи из иномарки госпитализировали вместе с 28-летним пассажиром. По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением. Автомобиль вынесло на встречку.

А в селе Хрущевка Липецкого района под колеса "Грейт Волл" попала 13-летняя девочка. Ее с травмой доставили в больницу, а после госпитализировали.

ДТП в Данковском районе Липецкой области Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ДТП в Данковском районе Липецкой областиФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ДТП в сторону Хлевного: под Липецком столкнулись грузовики.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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