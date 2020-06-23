Улицу 50 лет НЛМК в Липецке ждет реконструкция

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:45:15+03:00

Масштабный ремонт запланирован на следующий год

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В Липецке приведут в порядок улицу 50 лет НЛМК. Реконструкция участка запланирована на 2021 год. По информации пресс-службы мэрии, магистраль вошла в число объектов нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Конкурс на проектирование улицы завершился. Победила одна из компаний города. Теперь специалистам предстоит разработать проект реконструкции 2 км проезжей части и прилегающей территории.

Дорога останется четырехполосной. Планируется заменить покрытие дороги, установить ливневки, а также новое энергосберегающее освещение. Вне проезжей части должны появиться пешеходные и велодорожки.

В сентябре этого года проект планировки и межевания территории должен быть готов. тогда липчане в ходе общественных обсуждений смогут внести свои предложения.

ИСТОЧНИК KP.RU