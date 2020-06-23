Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 23 июня 2020 года: скончалась молодая девушка

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:13:45+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Липецке на 23 июня 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 23 июня 2020 года, к сожалению, увеличилось. В Липецкой области умер 13-ый пациент с подтвержденным диагнозом "Коронавирусная инфекция". Как сообщили в этот вторник, 23 июня, в региональном оперштабе, скончалась 27-летняя девушка из Липецка.

У нее диагностировали двустороннюю пневмонию, которую вызвал COVID-19. Медики прилагали все возможные усилия, но спасти молодую липчанку не удалось. У девушки была тяжелая сопутствующая патология. Из-за этого внебольничная пневмония имела тяжелое течение. Смерть констатировали на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности.

Напомним, что всего в регионе новую инфекцию выявили у 3 478 человек. Выздоровели 1 937 липчан.

ИСТОЧНИК KP.RU