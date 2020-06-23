2020-06-23T11:19:06+03:00
Происшествия

В Липецке собака нашла в машине наркотики

У мужчины изъяли 30 г запрещенного синтетического вещества
Юлия КЛЮЕВА
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В салоне автомобиля в Липецке обнаружили наркотикиВ салоне автомобиля в Липецке обнаружили наркотикиФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
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В минувшие выходные автоинспекторы остановили в Липецке автомобиль "Дэу Нексия", чтобы проверить документы. За рулем машины оказался 31-летний мужчина. Сотрудники УГИБДД установили, что водитель причастен к сбыту синтетических наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, транспорт осмотрели полицейские и служебная собака Дик. В салоне они обнаружили запрещенное вещество. Мужчину задержали и отвезли в отдел. При себе у него оказались еще наркотики. Всего правоохранители изъяли 30 г запрещенного синтетического вещества. Наркотики предназначались для дальнейшего сбыта через закладки.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Липчанину грозит от 10 до 12 лет тюрьмы. Его заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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