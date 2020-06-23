В Липецке на заводе ЛТЗ загорелась подстанция: есть пострадавшие

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:39:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В этот вторник, 23 июня, в Липецке на заводе ЛТЗ произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило спасателям около 8 часов утра. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, к месту происшествия направили 4 отделения пожарной охраны.

Когда они прибыли на место, оказалось, что вспыхнула понижающая подстанция. Здание обесточили и принялись тушить пламя. После звенья газодымозащитников проверили остальные помещения завода.

Пожар в Липецке на заводе ЛТЗФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В пожаре пострадали 2 человека. Их с ожогами разных степеней тяжести отвезли в больницу. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов. Липчан просят соблюдать правила безопасности.

Пожар в Липецке на заводе ЛТЗФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецке в пожаре пострадали 2 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU