Власти Липецка подали в суд на организацию, которая не достраивает поликлинику на Неделина

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:27:19+03:00

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В Арбитражный суд Липецкой области обратилось региональное управление имущественных и земельных отношений. Представители подали иск к одной из организаций Липецка, чтобы расторгнуть договор аренды земельного участка.

Как сообщили в пресс-службе суда, управление заключило договор с организацией на срок до 15 июля 2020 года. К этому времени на участке по улице Неделина, 15г должны были достроить поликлинику на 500 посещений в смену с дневным стационаром онкоцентра.

Но в реальности все оказалось иначе. Техники на территории нет, строительные работы не ведутся. В январе прошлого года арендатору уже направляли претензию. Однако, толку от этого не было. Тогда управление предложило расторгнуть договор, подписав соглашение в добровольном порядке. В организации это делать отказались.

На предварительное судебное заседание ответчик не явился. Дело рассматривается в этот вторник, 23 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU