2020-06-23T14:53:12+03:00
Происшествия

Утром в Липецке загорелся автосервис

Из здания на улице Металлургов валил черный дым [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке вспыхнул автосервисВ Липецке вспыхнул автосервисФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Этим утром, 23 июня, в Липецке произошел пожар. На улице Металлургов загорелся автосервис. Сотрудники позвонили спасателям в 8.40 и сообщили, что из здания идет черный дым.

В Липецке вспыхнул автосервис Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецке вспыхнул автосервисФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, к месту происшествия прибыли 3 пожарно-спасательных отделения. Оказалось, что огонь вспыхнул в складском помещении автосервиса. Пожарные начали тушить пламя, но процесс осложнялся. Из-за горения пластика и резины из здания валил густой дым, мешая работе.

В Липецке вспыхнул автосервис Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецке вспыхнул автосервисФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В итоге возгорание ликвидировали. К счастью, никто из людей не пострадал. Причины произошедшего устанавливают специалисты. Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

Утром в Липецке загорелся автосервис.Видео пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области

ИСТОЧНИК KP.RU

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