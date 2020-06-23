Новый подрядчик школы на Манеже в Липецке не закончил работы в срок

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:50:21+03:00

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Прокуратура Липецка проверила, как идет строительство школы на Манеже. Напомним, в декабре 2019 года управление строительства заключило контракт с новой строительной организацией. С предыдущим подрядчиком его расторгли из-за невыполнения обязательств.

Работы должны были завершиться к 1 июня. Но организация не успела выполнить заявленное. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по состоянию на 10 июня на участке еще присутствовала техника, работники. А прилегающую территорию не облагородили.

В районе Манежа проживают около 550 школьников. И половина из них планировали в 2019-2020 году учиться в новой школе. Так, нарушение сроков работ нарушает права несовершеннолетних. Прокурор внес в адрес директора подрядной компании представление.

ИСТОЧНИК KP.RU