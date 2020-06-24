В Липецке за кражу алкоголя и хранение боеприпасов будут судить рецидивиста

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:04:32+03:00

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В апреле этого года 36-летний житель Липецкой области культурно отдыхал в своей квартире. То есть пил. Когда алкоголь закончился, а денег на его покупку не оказалось, он решил, что это не станет препятствием на пути к его цели. Липчанин дошел до алкомаркета, взял камень и разбил стекло двери в магазина. Он стащил 2 бутылки текилы и 3 бутылки рома. А еще причинил ущерб торговой сети на 4 845 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, злодея задержали на следующее утро. Полицейские также изъяли у него 3 патрона. По словам эксперта, они относятся к категории боеприпасов - к нарезному охотничьему огнестрельному оружию. Кстати, мужчина был ранее судим.

Возбуждено уголовое дело по п."в" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража" и ч.1 ст.222 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов". Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU