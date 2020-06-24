Под Липецком больше недели ищут 77-летнюю бабушку

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:03:04+03:00

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В Липецкой области пропала 77-летняя бабушка. Плешакову Валентину Федоровну ищут в Воловском районе уже больше недели. 13 июня она ушла из дома в районе улицы Центральная села Васильевка. В ЛООО "Поиск пропавших детей сообщили", что пенсионерка может быть дезориентирована.

Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, темные глаза, седые волосы.

Была одета: коричневое платье, темные трико.

Просьба ко всем, кто видел Валентину Плешакову или знает, где она может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, либо написать на почту: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU