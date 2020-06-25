Под Липецком водитель "Лексуса" насмерть сбил мужчину

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:10:07+03:00

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За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 760 нарушений правил дорожного движения. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 13 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 49 человек проигнорировали ремни безопасности. 1 373 раза водители превысили скорость. Также произошло 27 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувшую среду, 24 июня, в поселке Газопровод Елецкого района неизвестный водитель наехал на 42-летнего велосипедиста. Ему потребовалась помощь медиков. А злодей после ДТП скрылся с места преступления. Правоохранители уже ищут автомобилиста. Напомним, что согласно КоАП РФ за оставление места аварии следует наказание - лишение прав до 1,5 года, либо арест на 15 суток.

В тот же день на автодороге "Дон" Задонского района 27-летний водитель "Лексуса" сбил 58-летнего мужчину. Пострадавших скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU