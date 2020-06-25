Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 25 июня 2020 года: заболели 47 человек
Количество зараженных коронавирусом в Липецке вновь увеличилось. За минувшие сутки заболели еще 47 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в этот четверг, 25 июня. Так, общее число зараженных инфекцией достигло 3 583.
Напомним, что в среду диагноз COVID-19 подтвердился у 49 липчан. Большая часть заболевших, как и ранее, приходится на Липецк. В областном центре заразу подхватили 34 жителя. В Ельце зарегистрировали 7 случаев. В Усманском районе - 5. В Лпецком - 3.
В настоящее время на лечении находятся более 1300 пациентов. У большинства болезнь протекает в легкой форме, поэтому их наблюдают на дому. Остальные лежат в больницах. Выздоровели 2 186 липчан. Умерли 13 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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