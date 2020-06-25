2020-06-25T10:56:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 25 июня 2020 года: заболели 47 человек

Количество зараженных коронавирусом в Липецке достигло 3 583
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Еще 47 липчан заболели коронавирусомЕще 47 липчан заболели коронавирусомФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Количество зараженных коронавирусом в Липецке вновь увеличилось. За минувшие сутки заболели еще 47 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в этот четверг, 25 июня. Так, общее число зараженных инфекцией достигло 3 583.

Напомним, что в среду диагноз COVID-19 подтвердился у 49 липчан. Большая часть заболевших, как и ранее, приходится на Липецк. В областном центре заразу подхватили 34 жителя. В Ельце зарегистрировали 7 случаев. В Усманском районе - 5. В Лпецком - 3.

В настоящее время на лечении находятся более 1300 пациентов. У большинства болезнь протекает в легкой форме, поэтому их наблюдают на дому. Остальные лежат в больницах. Выздоровели 2 186 липчан. Умерли 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Липецкий губернатор о поправках в Конституцию: "Все равно без нас решат - это все от лукавого. Надо прийти и сделать выбор"
В Липецке от коронавируса умерла лаборант районной больницы
В Липецке проверили 5 домов, где живут переселенцы
В Липецке у 19-летнего парня угнали "БМВ"
Поправки в Конституцию: в Липецкой области заработали 879 избирательных участков
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 25 июня 2020 года: заболели 47 человек
В Липецке во время акции "Лучи Победы" выстрелил танк
Под Липецком водитель "Лексуса" насмерть сбил мужчину
Под Липецком больше недели ищут 77-летнюю бабушку
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 24 июня 2020 года: еще 49 больных
В Липецке за кражу алкоголя и хранение боеприпасов будут судить рецидивиста
Новый подрядчик школы на Манеже в Липецке не закончил работы в срок
МЧС предупреждает: в Липецке сильный дождь и гроза
Под Липецком больного коронавирусом положили в больницу через суд
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 23 июня 2020 перевалило за 2000
Утром в Липецке загорелся автосервис
Власти Липецка подали в суд на организацию, которая не достраивает поликлинику на Неделина
В Липецке на заводе ЛТЗ загорелась подстанция: есть пострадавшие
В Липецке собака нашла в машине наркотики
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 23 июня 2020 года: 49 новых больных