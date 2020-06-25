2020-06-25T11:34:37+03:00
Общество

Поправки в Конституцию: в Липецкой области заработали 879 избирательных участков

Липчане могут проголосовать досрочно
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке и области открылись избирательные участки для голосования по поправкам в КонституциюВ Липецке и области открылись избирательные участки для голосования по поправкам в КонституциюФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот четверг, 25 июня, в Липецкой области открылись избирательные участки. Всего их 879. Жители региона могут проголосовать за или против поправок в Конституцию. Основной день голосования - 1 июля. Но избирательные участки начали работать досрочно. Это сделали, чтобы избежать большого скопления людей. Предотвратить распространение коронавируса.

На участках соблюдаются меры безопасности. Члены избирательных комиссий в масках и перчатках. Средства индивидуальной защиты предусмотрены для голосующих, наблюдателей, полицейских. На входе липчанам измерят температуру. В помещениях - разметка, для соблюдения социальной дистанции. Перед открытием участка, а затем каждый час проводится дезинфекция.

Приглашения на голосование по изменениям в Конституцию липчанам разносят по почтовым ящикам. В них вся информация о голосовании. В том числе, обозначена дата, когда лучше посетить участок. Проголосовать можно и из дома. О своем желании нужно сообщить в избирательную комиссию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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