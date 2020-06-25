2020-06-25T12:45:43+03:00
Происшествия

В Липецке у 19-летнего парня угнали "БМВ"

Подозреваемого задержали по "горячим следам"
Юлия КЛЮЕВА
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В минувшую среду, 24 июня, в отдел полиции Липецка обратился 19-летний парень. Он сообщил, что у него угнали машину. Липчанин припарковал свой "БМВ" на улице Пришвина. Позже молодого человека ждал неприятный сюрприз. На месте, где он оставил автомобиль, его не оказалось.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские нашли угнанную машину у дома по улице Селекционная. А также по "горячим следам" задержали предполагаемого преступника. Им оказался 42-летний работник предприятия города. Мужчину доставили в отделение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Максимум, что грозит угонщику - до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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