2020-06-25T14:12:42+03:00
Общество

В Липецке проверили 5 домов, где живут переселенцы

Специалисты оценили состояние фундамента, фасада и крыш зданий
Юлия КЛЮЕВА
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Специалисты проверили, в каких домах живут переселенцы в ЛипецкеСпециалисты проверили, в каких домах живут переселенцы в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке проверили дома, в которые в 2019 году переселили горожан из аварийного жилья. Специалисты из регионального центра "ЖКХ Контроль" обследовали 5 домов в районе Опытной станции, что находятся по улицам Виктора Музыки, Сергея Казьмина и Опытной.

Проверяющие оценили состояние фундамента зданий, фасада и крыш. Посмотрели, как работают лифты и инженерные системы. Специалисты также осмотрели жилые помещения, сантахнику. Обратили внимание на благоустройство придомовой территории.

Как сообщили в пресс-службе липецкого горсовета, представители центра не нашли нарушений. Они довольны качеством работ. Подобные проверки продолжатся.

Напомним, что в этом году в новые квартиры должны переехать 310 липчан. Это жители, чьи дома признали аварийными в 2012 году. Они получат жилье в микрорайоне "Звездный".

ИСТОЧНИК KP.RU

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