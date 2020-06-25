В Липецке от коронавируса умерла лаборант районной больницы

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:28:30+03:00

Число умерших от COVID-19 на 25 июня 2020 года составило 14 человек

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Число умерших от коронавируса в Липецке на 25 июня 2020 года составило 14 человек. В эти сутки скончалась 67-летняя женщина – лаборант ГУЗ «Хлевенская районная больница». У сотрудницы больницы была двусторонняя пневмония на фоне COVID-19.

Как сообщает оперативный штаб региона, лаборант получала лечение в полном объеме, врачи прилагали все возможные усилия, чтобы ее спасти. Но у пациентки была тяжелая патология сердечно-сосудистой системы, что осложняло лечение пневмонии. Официально смерть констатировали на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности. Администрация региона выразила соболезнования родным и близким умершей женщины.

На данным момент общее число зараженных коронавирусом в Липецке с начала эпидемии составляет 3583.

ИСТОЧНИК KP.RU