В Липецкой области хотят сократить «тихий час» ночью и запретить шуметь днем

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:50:01+03:00

Шуметь нельзя будет в обед с 13 до 15.00

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В Липецкой области хотят внести изменения в «Закон о тишине». Отметим, что сейчас запрещено шуметь в рабочие дни с 22 до 8.00, в воскресенье и праздничные дни – с 20 до 10.00. На заседании Президиума администрации области предложили сократить тишину на час: с 21 до 8.00 в рабочие дни, с 20 до 10.00 – в нерабочие.

Как сообщает пресс-службе администрации области, кроме этого чиновники предлагают обязать всех соблюдать тишину и днем в обеденное время: с 13 до 15.00 ежедневно независимо от выходных. Запрет на дневной шум относится к 4 пункту статьи 3 – касается строительных, земельных работ и других технических шумов.

При этом закон о тишине не распространяется на действия правоохранительных органов, спасателей и других служб для предотвращения или ликвидации катастроф, аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU