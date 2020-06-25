В Липецке в Быхановом саду разрешили конные прогулки

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:43:34+03:00

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В Быхановом саду Липецка и урочище "Сосновый лес" разрешили размещать базы и палаточные лагеря. Липчане смогут сходить на природную экскурсию, отправиться в пешую прогулку. Также в этих местах теперь можно создавать тропы и дорожки, размещать информационные щиты с познавательными сведениями об окружающей среде. И даже устраивать конные прогулки. Такое решение приняли депутаты липецкого горсовета.

Как уточнили в пресс-службе парламента, в парке также разрешили устанавливать объекты нестационарной торговли, аттракционы и инженерные сети. Также депутаты внесли изменения в положения, касающиеся других особо охраняемых природных территорий областного центра - дуб у школы №47, бархат амурский у Евдокиевской церкви, вяз на улице Ленина и дуб на Первомайской. По объектам проведут приодоохранные и природовосстановительные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU