2020-06-25T18:17:40+03:00
Происшествия

Под Липецком женщина зарезала любовника и спрятала труп в подвале

34-летняя жительница Крастинского района пойдет под суд
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области расследовали жестокое бытовое убийство, которое произошло в Краснинском районе весной этого года. Все случилось 4 мая в поселке Краснинский на террасе частного дома. Там пьяная 34-летняя женщина поссорилась с сожителем.

В ходе конфликта дама достала нож и воткнула любовнику в грудь. Мужчина быстро скончался от потери крови, так как лезвие задело предсердие. Пьяная липчанка осознала всю тяжесть содеянного только на утро, когда протрезвела и увидела труп. Испугавшись наказания, женщина решила скрыть все следы зверского убийства. Она перетащила окровавленное тело возлюбленного в подвал и «надежно» спрятала. Вскоре труп нашла полиция.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, дело возбудили по части 1 статьи 105 – убийство. На данный момент доказательств собрали достаточно и дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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