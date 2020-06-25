Под Липецком женщина зарезала любовника и спрятала труп в подвале
В Липецкой области расследовали жестокое бытовое убийство, которое произошло в Краснинском районе весной этого года. Все случилось 4 мая в поселке Краснинский на террасе частного дома. Там пьяная 34-летняя женщина поссорилась с сожителем.
В ходе конфликта дама достала нож и воткнула любовнику в грудь. Мужчина быстро скончался от потери крови, так как лезвие задело предсердие. Пьяная липчанка осознала всю тяжесть содеянного только на утро, когда протрезвела и увидела труп. Испугавшись наказания, женщина решила скрыть все следы зверского убийства. Она перетащила окровавленное тело возлюбленного в подвал и «надежно» спрятала. Вскоре труп нашла полиция.
Как сообщили в пресс-службе областного СКР, дело возбудили по части 1 статьи 105 – убийство. На данный момент доказательств собрали достаточно и дело передали в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU