Под Липецком иномарка сбила подростка на скутере
ДТП с участием подростка случилось минувшим вечером, 25 июня, около 17.30 в Липецком районе области. Там на трассе Хлевное – Липецк 49-летний мужчина за рулем «Ссанг Йонга» столкнулся со скутером, на котором был 17-летний парень. В результате аварии подросток попал в больницу. Как сообщает ГИБДД региона, предварительно причиной аварии стало нарушение очередности проезда.
Это было единственное ДТП с пострадавшим за прошедшие сутки в Липецкой области. Аварий без жертв за то же время зарегистрировали 26.
Всего за сутки на дорогах региона зарегистрировали 2151 нарушение ПДД. 4 человека сели за руль пьяными, 53 водителя забыли пристегнуть ремни безопасности. Камеры и радары зафиксировали 1817 превышений скорости.
ИСТОЧНИК KP.RU