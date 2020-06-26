2020-06-26T08:40:56+03:00
Происшествия

Под Липецком иномарка сбила подростка на скутере

Авария произошла на трассе Хлевное – Липецк
Лия МУРАДЬЯН
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Подросток на скутере попал в больницуПодросток на скутере попал в больницуФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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ДТП с участием подростка случилось минувшим вечером, 25 июня, около 17.30 в Липецком районе области. Там на трассе Хлевное – Липецк 49-летний мужчина за рулем «Ссанг Йонга» столкнулся со скутером, на котором был 17-летний парень. В результате аварии подросток попал в больницу. Как сообщает ГИБДД региона, предварительно причиной аварии стало нарушение очередности проезда.

Это было единственное ДТП с пострадавшим за прошедшие сутки в Липецкой области. Аварий без жертв за то же время зарегистрировали 26.

Всего за сутки на дорогах региона зарегистрировали 2151 нарушение ПДД. 4 человека сели за руль пьяными, 53 водителя забыли пристегнуть ремни безопасности. Камеры и радары зафиксировали 1817 превышений скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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