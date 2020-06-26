Девушка на «ВАЗе» протаранила легковушку под Липецком

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:21:01+03:00

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Авария с участием двух «ВАЗов» случилась этим утром, 26 июня, в Грязинском районе Липецкой области. Там в районе Таволжанки на перекрестке со светофором, у поворота на Грязи Орловские, столкнулись «ВАЗ-2110» и «ВАЗ2114».

ДТП с двумя ВАЗами в Грязях.Утренняя авария на светофоре в городе Грязи. "Десятка" и "Четырнадцатая"

По словам очевидцев, за рулем «десятки» была молодая девушка, которая ехала в сторону Орловских Грязей. Именно она по мнению читателей «КП-Липецк» не уступила дорогу «четырнадцатой».

ДТП на светофоре в ГрязяхФото: Лия МУРАДЬЯН

Удар был сильный, на обеих легковушках разворотило всю переднюю часть кузовов, включая капоты. На одном из ВАЗов выбило лобовое стекло. Несмотря на серьезные повреждения машин, люди к счастью, серьезно не пострадали. Как на самом деле стал виновником ДТП и как все произошло предстоит разобраться автоинспекторам.

ДТП в ГрязяхФото: Лия МУРАДЬЯН

ИСТОЧНИК KP.RU