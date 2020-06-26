В Липецке спасли из воды двух рыбаков и отдыхающего, которые запутались в водорослях

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:23:19+03:00

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Пока в Липецке солнечно и тепло, спасатели продолжают регистрировать происшествия на воде. Например, за прошедшие двое суток в городе спасли трех человек.

Минувшим вечером, 25 июня, помощь потребовалась 35-летнему мужчине в районе пляжа НЛМК. Во время плавания, липчанин запутался в водорослях и не мог выбраться из воды. Все случилось в 100 метрах от спасательного поста №3, поэтому на помощь быстро подоспела поисково-спасательная служба. Мужчине помогли выбраться и доставили на берег.

В такую же западню на том же пляже за день до этого попали рыбаки. Двое мужчин плавали на лодке и застряли в водорослях. Самостоятельно выбраться не смогли и связались со спасателями. Как сообщили в пресс-службе областного УГПСС, спасатели убрали намотавшиеся на винт лодки водоросли и благополучно помогли рыбакам добраться до берега.

ИСТОЧНИК KP.RU