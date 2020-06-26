2020-06-26T14:01:34+03:00
Общество

В Липецке появился и.о. председателя областного суда

Верховный Суд назначил на эту должность заместителя председятеля
Юлия КЛЮЕВА
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Фото пресс-службы Липецкого областного судаФото пресс-службы Липецкого областного судаФото: Предоставлено
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В Липецком областном суде появился временный председатель. Верховный Суд РФ возложил исполнение этих обязанностей на Геннадия Буркова - заместителя председателя. Как сообщили в пресс-службе облсуда, Бурков приступил к работе в должности и.о. с 23 июня.

Геннадий Бурков родился в Грязях в 1972 году. Служил в органах внутренних дел регионального УВД. Работал судьей Правобережного районного суда Липецка, областного суда. В 2013 году стал председателем судебного состава коллегии облсуда по уголовным делам. Также руководил Аналитической группой облсуда. В 2017 году Геннадия Буркова назначили зампредседателем.

Напомним, что в минувший вторник председатель Липецкого облсуда Иван Марков ушел в отставку. Он руководил системой судов общей юрисдикции региона более 28 лет. На должность председателя облсуда Ивана Маркова назначили в декабре 1991 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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