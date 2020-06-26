В Липецке на ходу загорелась иномарка
В эту пятницу, 26 июня, в Липецке загорелась машина. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 11.40. Пожарные тут же направились к указанному месту - дому №19А по улице Механизаторов.
В Липецке на ходу загорелась машинаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Оказалось, что "Шкода Октавия" загорелась во время движения. Водитель увидел дым и остановился. Затем из-под капота показались языки пламени. Мужчина достал огнетушитель и пытался справиться с огнем. Проезжающие мимо водители останавливались и помогали ему.
В Липецке на ходу загорелась машинаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, прибывшие пожарные окончательно ликвидировали огонь и отключили аккумулятор. Спасатели призывают автолюбителей соблюдать ПДД, а также пропускать автомобили экстренных служб с включенными световым и звуковым сигналами.
В Липецке загорелась машина.Видео пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области
ИСТОЧНИК KP.RU