2020-06-26T14:54:55+03:00
Происшествия

В Липецке на ходу загорелась иномарка

Водителю понадобилась помощь спасателей [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке на ходу загорелась машинаВ Липецке на ходу загорелась машинаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В эту пятницу, 26 июня, в Липецке загорелась машина. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 11.40. Пожарные тут же направились к указанному месту - дому №19А по улице Механизаторов.

В Липецке на ходу загорелась машина Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецке на ходу загорелась машинаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Оказалось, что "Шкода Октавия" загорелась во время движения. Водитель увидел дым и остановился. Затем из-под капота показались языки пламени. Мужчина достал огнетушитель и пытался справиться с огнем. Проезжающие мимо водители останавливались и помогали ему.

В Липецке на ходу загорелась машина Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецке на ходу загорелась машинаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, прибывшие пожарные окончательно ликвидировали огонь и отключили аккумулятор. Спасатели призывают автолюбителей соблюдать ПДД, а также пропускать автомобили экстренных служб с включенными световым и звуковым сигналами.

В Липецке загорелась машина.Видео пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области

ИСТОЧНИК KP.RU

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