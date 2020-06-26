Коронавирус в Липецке, новости на 26 июня 2020 года: в регионе откроют фитнес-центы

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:18:05+03:00

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В Липецкой области возобновляют физкультурные и спортивные мероприятия. Об этом накануне, 25 июня, сообщили на заседании регионального оперштаба по коронавирусу.

Как сообщили в пресс-службе областного управления физкультуры и спорта, с понедельника 29 июня начнут работать спортивные учреждения, а также фитнес-центры. Стартуют физкультурные и спортивные мероприятия, но без зрителей. Липчане вновь могут сдать нормы ГТО - региональные центры тестирования откроют свои двери.

В настоящее время спортивные объекты дезинфицируют в соответствии с рекомендациями. Напомним, что в Липецке и области перешли ко 2 этапу снятию ограничений по COVID-19. Открываются поликлиники, дополнительные группы в детских садах и небольшие ТРЦ - площадью до 800 кв.м. Возобновляется уличная торговля.

ИСТОЧНИК KP.RU