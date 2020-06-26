2020-06-26T18:06:55+03:00
Общество

Липчане навредили лесу более чем на полмиллиона рублей

В Липецке и области провели спецоперацию "Лес"
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке прошла спецоперация "Лес"В Липецке прошла спецоперация "Лес"Фото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области региональное УФСБ совместно с управление экологии и управлением лесного хозяйства провели спецоперацию "Лес". В ходе мероприятия выявляются правонарушения в сфере оборота древесины.

Как оказалось, липчане часто идут наперекор закону. Жители региона нарушают правила пожарной безопасности в лесах, вырубают деревья и выкапывают кустарники, нарушают правила заготовки древесины, порядок проведения рубок, уничтожают надревесные лесные ресурсы, не соблюдают правила санитарной безопасности, в том числе, загрязняют территории отходами, сточными водами и тд. А некоторые выводят на выпас животных в запрещенные места, без пастуха и привязи.

Как сообщили в пресс-службе областного УФСБ, за данные нарушения к администратвиной отвестственности привлекли 69 физических, 3 должных, 9 юридических лиц. Общая сумма штрафов - 540 600 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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