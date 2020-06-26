В субботу в Липецке до +30 градусов, а в воскресенье возможна гроза
В выходные погода порадуют липчан. В субботу, 26 июня, в Липецкой области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. В темное время суток от 10 до 15 градусов тепла. Ветер слабый.
Днем в регионе столбик термометра поднимется до +30 градусов. Ветер переменных направлений 5-10 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 752 мм рт.ст.
В воскресенье, 27 июня, в первую половину дня будет ясно. Ночью до 20 градусов выше ноля. Днем в Липецке прогреется до +28 градусов. После обеда синоптики предупреждают о грозе и небольшом дожде. Ветер западный 8-12 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт.ст.
Солнце встает в 4.00. Заходит за горизонт в 20.48.
ИСТОЧНИК KP.RU