Число умерших от коронавируса в Липецке на 27 июня 2020 года 15 человек: скончался пожилой мужчина
В Липецкой области зарегистрировали еще одну смерть от коронавируса. В эти сутки, 27 июня 2020 года умер 80-летний пациент с подтвержденным COVID-19. Число умерших от коронавируса в Липецке на данный момент составляет 15 человек.
По информации оперативного штаба, на фоне коронавируса у пожилого человека развилась тяжелая двусторонняя пневмония. Врачи инфекционного госпиталя всеми силами боролись за его жизнь. Но лечение осложнялось тем, что у пациента была тяжелая патология сердечно-сосудистой системы. Официально, смерть диагностировали на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности. Администрация региона выразила соболезнования родным и близким умершего.
ИСТОЧНИК KP.RU
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