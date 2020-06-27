2020-06-27T11:01:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Липецке на 27 июня 2020 года 15 человек: скончался пожилой мужчина

80-летний пенсионер страдал от других тяжелый патологий
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области зарегистрировали еще одну смерть от коронавируса. В эти сутки, 27 июня 2020 года умер 80-летний пациент с подтвержденным COVID-19. Число умерших от коронавируса в Липецке на данный момент составляет 15 человек.

По информации оперативного штаба, на фоне коронавируса у пожилого человека развилась тяжелая двусторонняя пневмония. Врачи инфекционного госпиталя всеми силами боролись за его жизнь. Но лечение осложнялось тем, что у пациента была тяжелая патология сердечно-сосудистой системы. Официально, смерть диагностировали на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности. Администрация региона выразила соболезнования родным и близким умершего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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