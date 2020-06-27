Большинство «зумеров» и «миллениалов» из Липецка старается регулярно откладывать

27 Июнь 2020 2020-06-27T14:06:08+03:00

Несмотря на распространенное мнение о недостаточно серьезном отношении молодежи к личным финансам, представители поколений Y и Z оказались склонны к накоплениям

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В Липецке 56% «миллениалов» и 77% «зумеров», по собственному признанию, стараются откладывать деньги регулярно либо от случая к случаю. Эти показатели выше, чем в среднем по России: 52% «миллениалов» и 67% «зумеров» соответственно.

Исследование на тему накоплений провели компании «Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» в преддверии Дня молодежи в 37 российских городах с населением более 500 тысяч. К поколению Z (зумерам) отнесены люди в возрасте 18–23 лет, к поколению Y (миллениалам) — 24–40 лет.

На вопрос «Как часто вам удается откладывать средства?» 52% представителей поколения Y ответили, что стараются это делать ежемесячно; 47% стремятся откладывать несколько раз в год. Среди поколения Z ежемесячно стараются откладывать 66% участников опроса, несколько раз в год — 33%. Больше всего миллениалов-накопителей живет в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. В этих же трех городах проживает и большинство склонных к накоплению зумеров.

Отвечая на вопрос о целях накоплений, миллениалы сообщили, что в основном откладывают на поддержку детей (35% опрошенных) и путешествия (25%). Зумеры чаще всего копят на свою квартиру (44%), непредвиденные обстоятельства (20%), отдых и путешествия (17%).

Поколение Z больше откладывает наличные деньги — так поступают 58% опрошенных из этой группы. Рублевыми депозитами пользуются 10% зумеров и 39% миллениалов. Интерес к вложениям в ценные бумаги у поколения Z и Y выражен почти одинаково: у 9% и 10% соответственно.

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