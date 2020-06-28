В Липецкой области из пруда достали тело ребенка

28 Июнь 2020 2020-06-28T10:36:26+03:00

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В Липецкой области из водоема достали тело ребенка. Информации об инциденте пока что немного. Местные жители обратились к спасателям в субботу в 16:15. Звонившие сообщили, что в пруду села Крещенка Хлевенского района подняли тело ребенка. Его предали сотрудникам сотрудникам полиции. Личность погибшего, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются. Сотрудниками следственного комитета начали проверку.

ГУ МЧС по Липецкой области напоминает, в случае возникновения ЧП вы можете позвонить на единый номер вызова экстренных служб- «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

В прошлые выходные на реке Сейм едва не утонул семилетний мальчик. Сотрудники УГПСС Липецкой области вытащили из воды ребенка, когда он начал захлебываться. После оказания необходимой медицинской помощи его передали матери.

ИСТОЧНИК KP.RU