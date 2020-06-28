2020-06-28T11:21:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Липецкой области коронавирус выявили еще у 39 человек на 28 июня

Общее количество зараженных в регионе достигло 3 702 пациентов
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Еще у 39 жителей Липецкой области обнаружили коронавирус, по данным оперштаба на 28 июня. Общее количество зараженных в регионе достигло 3 702 человек. Выздоровел еще 51 пациент. Таким образом число победивших болезнь составило 2 299 липчан.

Накануне в регионе зарегистрировали еще одну смерть от коронавируса. Умер 80-летний пациент с подтвержденным Covid-19. Число умерших от инфекции в области составляет 15 человек. По информации оперштаба, на фоне коронавируса у пожилого человека развилась тяжелая двусторонняя пневмония. Врачи инфекционного госпиталя всеми силами боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецкой области коронавирус выявили еще у 39 человек на 28 июня
В Липецкой области из пруда достали тело ребенка
Большинство «зумеров» и «миллениалов» из Липецка старается регулярно откладывать
Число умерших от коронавируса в Липецке на 27 июня 2020 года 15 человек: скончался пожилой мужчина
В субботу в Липецке до +30 градусов, а в воскресенье возможна гроза
В субботу для липецких школьников пройдет онлайн-выпускной
Липчане навредили лесу более чем на полмиллиона рублей
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 26 июня 2020 года: выписали еще 21 человека
Коронавирус в Липецке, новости на 26 июня 2020 года: в регионе откроют фитнес-центы
В Липецке на ходу загорелась иномарка
В Липецке появился и.о. председателя областного суда
В День молодежи, 27 июня, в Липецке запретят продавать алкоголь
В Липецке спасли из воды двух рыбаков и отдыхающего, которые запутались в водорослях
На 26 июня 2020 года в Липецке зарегистрировали 40 новых случаев заражения коронавирусом
Самым доступным мобильным приложением для людей с инвалидностью признано приложение Сбербанк Онлайн
Девушка на «ВАЗе» протаранила легковушку под Липецком
Под Липецком иномарка сбила подростка на скутере
Под Липецком женщина зарезала любовника и спрятала труп в подвале
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 25 июня 2020 года: за сутки COVID-19 переболели 41 человек
Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам
В Липецке в Быхановом саду разрешили конные прогулки
В Липецкой области хотят сократить «тихий час» ночью и запретить шуметь днем