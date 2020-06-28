В Липецкой области коронавирус выявили еще у 39 человек на 28 июня

28 Июнь 2020 2020-06-28T11:21:28+03:00

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Еще у 39 жителей Липецкой области обнаружили коронавирус, по данным оперштаба на 28 июня. Общее количество зараженных в регионе достигло 3 702 человек. Выздоровел еще 51 пациент. Таким образом число победивших болезнь составило 2 299 липчан.

Накануне в регионе зарегистрировали еще одну смерть от коронавируса. Умер 80-летний пациент с подтвержденным Covid-19. Число умерших от инфекции в области составляет 15 человек. По информации оперштаба, на фоне коронавируса у пожилого человека развилась тяжелая двусторонняя пневмония. Врачи инфекционного госпиталя всеми силами боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU