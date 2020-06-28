В Липецкой области скончался шестнадцатый пациент с коронавирусом

28 Июнь 2020 2020-06-28T14:03:41+03:00

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Шестнадцатый пациент с подтвержденным диагнозом Covid-19 скончался в Липецкой области. Умер пожилой мужчина из Ельца. Ему было 74 года.

- У него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией. Мужчина получал медицинскую помощь в инфекционном госпитале. Терапия оказывалась в полном объеме в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава, - добавили в региональном оперштабе.

Кроме того, лечение осложнялось тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы у пациента. На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть.

Всего в Липецкой области заразились коронавирусом 3 702 человека. Выздоровели 2 299 липчан.

ИСТОЧНИК KP.RU