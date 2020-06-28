2020-06-28T17:41:08+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Липецкой области 28 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим в Липецкой области
Анна ГРЕБЕНКИНА
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За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 39 жителей Липецкой области. Распределение новых зараженных по муниципалитетам выглядит следующим образом: 14 человек - в Липецке, семь - в Ельце, по одному - в Воловском, Долгоруковском, Становлянском и Усманском районах, по четыре - в Данковском и Задонском, в Липецком и Чаплыгинском районе - по три.

Всего на территории Липецкой области выявили 3702 случая новой коронавирусной инфекции. 2320 человек выздоровели, сегодня окончил лечение еще 21 пациент. 16 человек умерли.

В больницах находятся 249 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», 593 пациента с подозрением на вирус, получают лечение на дому 1117 липчан с легкой формой COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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