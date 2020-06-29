В Липецке девушка 2 месяца обворовывала магазины и продавала продукты

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:10:47+03:00

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В Липецке будут судить мелкую воровку, которая «зарабатывала» кражами из продуктовых магазинов. По данным полиции, 25-летняя липчанка обворовывала магазины в течение двух месяцев, с марта по апрель этого года.

Согласно материалам дела, барышня обворовала три сетевых супермаркета, раз из залов выносила недорогие товары и не много вроде кофе, колбасы или бытовой химии. Наворованное продавала, тем и жила. Несколько раз ей удавалось выкрасть товар незамеченной, но в итоге барышня ожидаемо попалась.

В ходе проверки личности выяснилось, что барышня уже попадала в поле зрения полиции за аналогичные мелкие кражи, но тогда отделалась административным наказанием. На этого раз, даже несмотря на незначительный ущерб, избежать уголовной ответственности не удалось.

На этот раз общий ущерб составил чуть более 2000 рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, дело возбудили по статье 158.1 – за повторное мелкое хищение. Сейчас дело передали в суд, девушке грозит максимум до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU