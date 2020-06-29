В Липецке от удара током погиб 17-летний парень
Трагедия с 17-летним парнем произошла в Липецке в районе поселка Тракторостроителей. По словам местных жителей, подросток погиб от удара током, который он получил будучи дома.
Несчастный случай произошел на прошлой неделе. Парня похоронили в минувшее воскресенье, 28 июня. Проститься с ним пришли множество подростков. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.
Какие условия были в семье, что именно произошло, при каких обстоятельствах подростка ударило током и кто виноват, выясняет следственный комитет. Сотрудники которого опрашивают родственников и знакомых. Процессуальное решение по несчастному случаю примут по результатам проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU