В Липецке от удара током погиб 17-летний парень

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:04:32+03:00

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Трагедия с 17-летним парнем произошла в Липецке в районе поселка Тракторостроителей. По словам местных жителей, подросток погиб от удара током, который он получил будучи дома.

Несчастный случай произошел на прошлой неделе. Парня похоронили в минувшее воскресенье, 28 июня. Проститься с ним пришли множество подростков. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Какие условия были в семье, что именно произошло, при каких обстоятельствах подростка ударило током и кто виноват, выясняет следственный комитет. Сотрудники которого опрашивают родственников и знакомых. Процессуальное решение по несчастному случаю примут по результатам проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU