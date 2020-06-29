2020-06-29T11:55:29+03:00
Происшествия

В Липецке сбили двух 14-летних школьников на мотоцикле

За трое суток на дорогах региона в 10 ДТП пострадали 10 человек и 1 погиб
Лия МУРАДЬЯН
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В ДТП пострадали людиВ ДТП пострадали людиФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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По данным ГИБДД Липецкой области, за прошедшие трое суток, с 26 пл 28 июня, на дорогах региона в 10 ДТП пострадали 10 человек и один погиб.

Авария с погибшим произошла 26 июня около 9.30 утра в Грязтинском районе. Там на трассе «Восточный обход» попал под грузовик МАЗ 29-летний водитель «Приоры». Парень погиб на месте, предварительная причина ДТП – выезд на встречную.

В то же утро в Грязях на улице Орджоникидзе 28-летний парень на ВАЗ-2104 не пропустил 20-летнюю девушку на «четырнадцатой». Девушке потребовалась помощь врачей.

В Липецке 27 июня на улице Зои Космодемьянской 32-летняя женщина на «Кие» не уступила дорогу и въехала в ВАЗ-2105 с 19-летним парнем за рулем. В ДТП пострадали водитель и 18-летняя пассажирка ВАЗа, а также 29-летняя пассажирка иномарки – она попала в больницу, остальных отпустили.

В тот же день на трассе Орел – Тамбов в Липецке 37-летний мотоциклист влетел на встречной в «Ладу Гранту» с 23-летней девушкой за рулем. Обошлось без серьезных травм, мужчине на мотоцикле оказали помощь и отпустили.

А юные мотоциклисты попали в аварию в Ельце днем 28 июня. 21-летний водитель ВАЗ-2111 въехал в мотоцикл, на котором ехали два 14-летних школьника. Пострадал пассажир мотоцикла, подростка увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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