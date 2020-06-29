В Липецке столкнулись ВАЗ и мотоцикл: легковушка разбита
В этот понедельник, 29 июня, в Липецке произошло несколько аварий. На улице Циолковского столкнулись "ВАЗ" и мотоцикл. Удар был такой силы, что у легковушки разбились задние стекла, помялось крыло, наклонилось колесо. Мотоцикл отбросило на несколько метров. А его водитель отлетел еще дальше. Мотоциклиста госпитализировали.
В Липецке столкнулись мотоцикл и ВАЗ: водитель отлетел на несколько метров.vk.com/myregion48
В Липецке столкнулись ВАЗ и мотоциклФото: Юлия КЛЮЕВА
Еще одно ДТП случилось на площади Франценюка. Там столкнулись три машины - "Фольксваген", "Шкода" и "Тойота". У первой иномарки разбита задняя фара. У "Шкоды" повреждена передняя часть автомобиля. У "Тойоты" тоже пострадал перед - он всмятку. Что произошло на проезжей части, предстоит выяснить автоинспекторам.
Тройное столкновение в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА
В Липецке в ДТП попали 3 иномаркиФото: Юлия КЛЮЕВА
В региональном ГИБДД напоминают липчанам о необходимости соблюдения ПДД. Помните, что от вас зависят здоровье и жизнь ваших близких, а также других участников движения.
ИСТОЧНИК KP.RU