2020-06-29T14:15:17+03:00
Происшествия

В Липецке столкнулись ВАЗ и мотоцикл: легковушка разбита

Мотоциклист отлетел на несколько метров от машин [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке столкнулись ВАЗ и мотоциклВ Липецке столкнулись ВАЗ и мотоциклФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот понедельник, 29 июня, в Липецке произошло несколько аварий. На улице Циолковского столкнулись "ВАЗ" и мотоцикл. Удар был такой силы, что у легковушки разбились задние стекла, помялось крыло, наклонилось колесо. Мотоцикл отбросило на несколько метров. А его водитель отлетел еще дальше. Мотоциклиста госпитализировали.

В Липецке столкнулись мотоцикл и ВАЗ: водитель отлетел на несколько метров.vk.com/myregion48

В Липецке столкнулись ВАЗ и мотоцикл Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке столкнулись ВАЗ и мотоциклФото: Юлия КЛЮЕВА

Еще одно ДТП случилось на площади Франценюка. Там столкнулись три машины - "Фольксваген", "Шкода" и "Тойота". У первой иномарки разбита задняя фара. У "Шкоды" повреждена передняя часть автомобиля. У "Тойоты" тоже пострадал перед - он всмятку. Что произошло на проезжей части, предстоит выяснить автоинспекторам.

Тройное столкновение в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Тройное столкновение в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в ДТП попали 3 иномарки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в ДТП попали 3 иномаркиФото: Юлия КЛЮЕВА

В региональном ГИБДД напоминают липчанам о необходимости соблюдения ПДД. Помните, что от вас зависят здоровье и жизнь ваших близких, а также других участников движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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