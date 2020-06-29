2020-06-29T15:23:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 29 июня 2020 года: выписали 38 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 29 июня 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 29 июня 2020 года составило 2 358 человек. За минувшие сутки медики выписали еще 38 липчан. Обследование показало, что они полностью здоровы.

За время пандемии в Липецкой области COVID-19 заразились 3 741 жителей. В настоящее время на лечении находятся 1 367 человек. Из них в больницах лежат 263 пациента. У остальных 1 104 липчан болезнь протекает в легкой форме. Врачи наблюдают их из дома. Подозревают коронавирус у 583 жителей.

Напомним, что в регионе с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались 16 человек. В минувшее воскресенье в региональном оперштабе сообщили о смерти 74-летнего мужчины из Ельца. Коронавирус вызвал у него двустороннюю пневмонию. Также у него были проблемы с сердечно-сосудистой системой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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