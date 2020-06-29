В Липецке девушка не открыло окно парню, который влез к ней на 5 этаж – вызывали спасателей

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:30:21+03:00

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Трогательная история любви в Липецке едва не закончилась трагедией. Шекспировские страсти разыгрались в минувшее воскресенье, 28 июня, в доме №1 на проспекте Мира. Там влюбленный молодой человек решил помириться с девушкой. Чтобы максимально впечатлить барышню, парень решил забраться к ней с улицы в окно. Все бы ничего, но квартира девушки на 5 этаже, что впрочем не остановило влюбленного.

В доме как раз ремонтировали фасад и юноша героически вскарабкался на 5 этаж по строительным лесам. Но девушка подвиг не оценила, она просто не стала открывать окно. Вот только спуститься на землю тем же путем парень уже не мог. Мольбы у окна на высоте не растопили сердце возлюбленной.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, сообщение спасателям о застрявшем на 5 этаже парне поступило из полиции в 21.05, на место сразу выехали экстренные службы. Спускать «альпиниста» вниз им не пришлось, сжалились соседи девушки и открыли покинутому в свое окно.

ИСТОЧНИК KP.RU