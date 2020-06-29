Пробный ЕГЭ в Липецке прошел без школьников

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:39:07+03:00

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Этим утром, 29 июня, в Липецкой области прошел пробный ЕГЭ. Правда, без детей. Цель мероприятия - показать, что к экзаменам все готово. В школах проверили технику и организационную готовность к проведению ЕГЭ.

Сотрудники образования уточнили, как будут соблюдаться меры безопасности в связи с коронавирусом. К примеру, в здание выпускники попадут уже держа социальную дистанцию. Разметку нанесли на улице - во дворах школ. Парты в классах также расставлены в учетом безопасной дистанции.

В этом году сдача ЕГЭ стартует 3 июля и продлится до 8 августа. Как сообщили в пресс-службе регионального управления образования и науки, контролировать экзамены будут более 100 онлайн-наблюдателей регионального Ситуационно-информационного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU