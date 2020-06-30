2020-06-30T09:45:52+03:00
Общество

Со среды из Липецка пустят автобусы в Сухоборье

Транспорт будет ездить 4 раза в неделю
Юлия КЛЮЕВА
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В среду, 1 июля, вновь начинают ездить автобусы №472 "Липецк-Сухоборье". Как сообщили в пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области, контракт с новым перевозчиком заключили до 31 августа этого года. Кто станет перевозчиком после этого периода, определят на торгах.

Липчане смогут уехать в Сухоборье и обратно в областной центр 4 раза в неделю. Пригородные автобусы будут ходить по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Расписание остается прежним. Транспорт будет отправляться от автовокзала "Липецк" в 6.50 и 14.00. Из Сухоборья автобусы стартуют в 8.00 и 15.10.

Напомним, что движение маршрута приостанавливали из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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