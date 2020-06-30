В Липецке 8-летний мальчик упал с недостроенного частного дома

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:17:26+03:00

Прокуратура выяснит, почему на территорию объекта был свободный доступ

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В минувший понедельник, 29 июня, в Липецке с высоты упал 8-летний мальчик. Происшествие случилось в частном секторе Сырского Рудника, в переулке Чистый. Как стало известно "КП-Липецк", ребенок приехал в гости к дедушке. Прогуливаясь, он увидел недостроенный частный дом, который и решил исследовать. К сожалению, детские игры привели к печальным последствиям. Юного липчанина госпитализировали с множественными травмами.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, по данному факту проводится проверка. Выясняются обстоятельства падения. Еще одну проверку проведет прокуратура Советского района.

- Прокуратура проверит выполнение собственником объекта возложенных на него обязанностей по предупреждению проникновения на территорию посторонних лиц, соблюдение всех градостроительных норм, - прокомментировала "КП-Липецк" старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева.

Специалисты выяснят, почему здание длительное время не достраивается, но и не законсервировано. Почему на территорию свободный доступ.

ИСТОЧНИК KP.RU